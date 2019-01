VVD en PvdA willen compensatie voor Hoekse ondernemers

"Ik denk dat het duidelijk is wat de gemeente Rotterdam te doen staat", zegt Jan-Willem Verheij van de Rotterdamse VVD. De VVD en PvdA steunen ondernemers in Hoek van Holland, die willen financiële compensatie van de gemeente. Ze dreigen deze zomer opnieuw geld mis te lopen vanwege de vertraging van de Hoekse Lijn.

"We hebben de vorige keer, toen er ook een grote vertraging was opgetreden in het project, samen met de VVD een motie ingediend dat wij voor compensatie zijn voor deze ondernemers", zegt Dennis Tak van de Rotterdamse Partij van de Arbeid. "En ook nu de bedrijvigheid en financiële zekerheid in het geding komt, zijn wij zeker voor compensatie."

De metrolijn rijdt op zijn vroegst in mei, maar mogelijk loopt de vertraging nog verder op. Volgens de ondernemers liepen ze vorig jaar zo'n 80 duizend euro mis per mooie stranddag, omdat de metro niet reed. Ze kregen toen in totaal twee ton compensatie.

"Ik heb ook begrepen dat de huren voor die ondernemers omhoog zijn gegaan in anticipatie op toenemend strandtoerisme door de Hoekse Lijn", zegt Tak. "Ik vind dat de wethouder daar kritisch naar moet kijken en wat ons betreft zo ruimhartig mogelijk moet zijn naar de ondernemers toe, omdat ze al genoeg te lijden hebben gehad."

Naast financiële compensatie voor ondernemers wil de VVD ook kijken naar andere manieren om mensen naar het strand te krijgen.