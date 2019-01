Wapenbezitter verraadt zichzelf met foto op Facebook

De politie heeft drie luchtdrukwapens gevonden in Maassluis nadat een 47-jarige man foto's op Facebook had geplaatst. Op de foto's stond de man volgens de politie met 'iets dat leek op een groot automatisch vuurwapen waarna een onderzoek werd ingesteld.'

Rechercheurs gingen naar de woning van de man. Het wapen waarmee de hij op de foto stond, hing aan de muur in een kamer. Naast dit wapen hingen nog twee handvuurwapens.

Na onderzoek bleek het in alle drie de gevallen te gaan om luchtdrukwapens. In de woning werden ook nog een katapult en nunchakus gevonden. De man en een 49-jarige vrouw die ook in de woning was, werden aangehouden.

Wapeninleveractie

De politie Rotterdam is sinds maandag een anonieme wapeninleveractie gestart. Gisteren waren er al bijna veertig wapens ingeleverd, waaronder acht vuurwapens, zestien messen, vier zwaarden en een boksbeugel. Wie tijdens de actie, die tot 3 februari loopt, een wapen inlevert, krijgt geen straf.