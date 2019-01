Beelden van bomaanslag bij lounge Schiedamseweg in Bureau Rijnmond

De explosie bij lounge Villa Blanca op de Schiedamseweg in Rotterdam-West op 1 december blijkt een geplande aanslag. Van de man die de bom plaatste zijn donderdag beelden te zien in Bureau Rijnmond.

Binnen een paar maanden is in Ridderkerk een aantal bedrijven overvallen. Het vermoeden bestaat dat dat door dezelfde groep daders is gedaan. Bureau Rijnmond toont de beelden van drie van die overvallen bij de Coop aan het Vlietplein, de Gamma aan de Gieterijstraat en Boon’s Markt aan de De Genestetstraat

Op 1 december op de Schiedamseweg in Rotterdam een zelfgemaakte bom tot ontploffing gebracht bij een shishalounge. De schade was groot. Van de man die de bom plaatste zijn beelden beschikbaar.

Ongeregeldheden

Coolsingel

Anderhalf jaar geleden verloor Feyenoord de uitwedstrijd tegen Excelsior. Veel supporters koelden daarna hun woede op de Coolsingel. Vorige week stonden de laatste 13 daarvan voor de rechter. Katja van der Maas van het Openbaar Ministerie vertelt over de strafeisen.

