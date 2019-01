Giovanni van Bronckhorst weg bij Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst stopt aan het einde van het seizoen als hoofdtrainer bij Feyenoord. Van Bronckhorst heeft de directie laten weten na vier seizoenen toe te zijn aan een nieuwe uitdaging buiten Feyenoord.

Onder zijn leiding won Feyenoord sinds zijn aanstelling als hoofdtrainer vijf prijzen, waaronder in 2017 de eerste landstitel sinds 18 jaar. "Dit was een hele moeilijke beslissing, want Feyenoord zit in mijn hart", zo laat Van Bronckhorst weten via de officiële kanalen van de club.

Gevoel

Met de beslissing om Feyenoord deze zomer te verlaten, zegt de 43-jarige trainer zijn gevoel te volgen: "Ik heb veel nagedacht of ik na dit seizoen nog één of meerdere jaren hoofdtrainer van Feyenoord wil blijven. In mijn carrière heb ik altijd mijn gevolgd en mijn gevoel zegt nu dat ik dat niet moet doen. Het is goed zo", zo zegt Van Bronckhorst op Feyenoord.nl

Martin van Geel laat via dezelfde kanalen weten begrip te hebben voor het besluit van 'Gio': "Als hij zelf het idee heeft na dit seizoen iets anders te willen, kunnen we dat alleen maar respecteren", zo zegt de technisch directeur, die te kennen geeft het prettig te vinden dat hij nu al duidelijkheid heeft: "Dit geeft ons de tijd om een geschikte opvolger te vinden."