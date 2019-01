Kunstverzamelaar schenkt pronkstuk van Viktor&Rolf aan Boijmans

Op de jurk staat de tekst: I want a better world - Foto: Museum Boijmans van Beuningen

Museum Boijmans van Beuningen heeft woensdag een bijzondere jurk van Viktor&Rolf geschonken gekregen. De Nederlandse kunstverzamelaar Han Nefkens kocht het pronkstuk woensdag tijdens een modeshow in Parijs om het vervolgens aan het museum te doneren.

​"De museale uitstraling, het originele concept en de vakkundige uitvoering spraken mij aan, maar ik was ook geraakt door het statement ‘I Want a Better World", zegt Nefkens. De jurk is onderdeel van de haute couture lente/zomercollectie voor 2019.

Prachtige jurk

Het Boijmans is erg blij met de nieuwe aanwinst. "Het is een prachtige jurk, die zowel de kwetsbaarheid als de kracht van de menselijke conditie toont", laat museumdirecteur Sjarel Ex weten.

De jurk is niet het eerste ontwerp van Viktor&Rolf dat het museum van de kunstverzamelaar mocht ontvangen. "Toen ik deze jurk zag, wist ik meteen dat dit iconische werk past bij de drieëntwintig andere ontwerpen van Viktor&Rolf die ik de afgelopen jaren aan het museum heb geschonken", zegt de kunstverzamelaar. Hoeveel Nefkens heeft betaald voor de jurk is niet bekend.

Sluiting

Voorlopig is de jurk nog niet in het museum te zien. Museum Boijmans van Beuningen sluit eind mei de deuren om te vernieuwen. De beroemde museumcollectie blijft zichtbaar bij verschillende instellingen en musea in Rotterdam. De jurk zal in 2021 in ieder geval te zien zijn in het nieuwe Depot Boijmans van Beuningen.

Haute Couture

De term haute couture wordt in de modewereld gebruikt om aan te geven dat een ontwerp heel exclusief is. Er wordt vaak maar één exemplaar met de hand en volledig op maat gemaakt. Prêt-à-porter is mode die in de winkel ligt, klaar om te dragen.