Kampioen '30 seconds' worden? Hier kan je meedoen! Jeroen Soeteman (l) en Dirk-Jan Deelen (r)

Ben je goed in het omschrijven van mensen of dingen? Kan je goed werken in een team? Dan is het Nederlands Kampioenschap '30 seconds' misschien iets voor jou. Het kampioenschap, dat op 6 en 7 februari in Cafe Gers in Spijkenisse wordt gehouden, is bijna helemaal uitverkocht. Er is nog één plekje open en misschien is dat plekje wel voor jullie!

Het kampioenschap vindt plaats in Café Gers van 19.30 tot 23.30 uur. "De hele avond staat in het teken van spel, gezelligheid, lol en plezier", zegt organisator Jeroen Soeteman. "Het loopt behoorlijk storm qua aanmeldingen, vanuit het hele land. Zelfs vanuit Friesland." "Het loopt zelfs zo storm", gaat Soeteman verder, "dat we een tweede kampioenschap erbij plakken. Dat is op 7 februari. En dáár wordt ook plek gemaakt voor een team via RTV Rijnmond. Mensen kunnen dan gratis meedoen en kans maken op een mooie prijs." Een team voor het kampioenschap mag uit drie deelnemers bestaan, plus een wissel. Om kans te maken voor een plekje op de finaleavond moet je een mailtje sturen naar dwars@rijnmond.nl (Voor mensen die zeker mee willen doen op de tweede speeldag op 7 februari kunnen dat doen op de facebookpagina van Gers in Spijkenisse. Maar haast je wel, want op=op)