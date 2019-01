Op de A15 bij Rotterdam-Charlois zijn twee vrachtwagens en meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen.

Volgens Rijkswaterstaat zijn er geen gewonden gevallen en is er alleen maar blikschade. De hoofdrijbaan richting Europoort is afgesloten. Er wordt geadviseerd om te rijden via de Ring Oost.

De parallelbaan is wel open.