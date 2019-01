Vertrek Giovanni van Bronckhorst in Rijnmond Nu vanaf 18:00

In de Rijnmond Nu van donderdag 24 januari is er een uur lang speciale aandacht voor het aangekondigde vertrek van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. De hoofdcoach heeft na vier seizoenen besloten om afscheid te nemen.

Vanaf 18:00 bespreekt presentator Ronald van Oudheusden het nieuws met onder andere Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en VI-journalist Martijn Krabbendam. Daarnaast zijn er ook reacties van AD-journalist Mikos Gouka en voormalig Feyenoord-trainer Mario Been.

Rijnmond Nu is van 16:00 tot 19:00 uur live te volgen op Radio Rijnmond. De special over het vertrek van Giovanni van Bronckhorst is van 18:00 tot 19:00 uur.