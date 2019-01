Deel dit artikel:













Weiland gezocht voor hondentraining schapendrijven

De Capelse Estrella Bakelaar is dringend op zoek naar een weiland om haar trainingen schapendrijven voort te zetten. De boer die haar huidige trainingsveld in eigendom heeft, wil zijn weiland terug voor het verbouwen van gewassen. De schaapshondentrainer zoekt in de regio Rotterdam een lap grond van één hectare.

Bakelaar heeft al veel moeite gedaan om een alternatief trainingsweiland te vinden. "Na mei kan ik de huur niet meer verlenen en ik ben al een tijdje op zoek. Ik heb aangeklopt bij natuurorganisaties, een aantal gemeentes aangeschreven en bij de boeren hier in de buurt heb ik geflyerd." Tot nu toe krijgt ze overal nul op het rekest. "Aan het verhuren van een stuk grond zijn wel een hoop regels verbonden en dat maakt het lastig." "Help!", zegt Bakelaar. "Ik hoop dat iemand in de regio Barendrecht, Zuidplas of Rotterdam een weide aan mij wil verhuren. Ik heb een hectare nodig voor mijn schaapjes en dan kunnen we de trainingen voortzetten." Bakelaar traint alle honden met het drijfinstinct. "Ik krijg herders die een hond voor het schapendrijven willen opleiden, maar ook steeds meer recreanten voor wie het hobby is geworden." Ook honden die aan wedstrijden meedoen, traint ze. Suggesties? Mail Estrella Bakelaar of de redactie van RTV Rijnmond: nieuws@rijnmond.nl