Rechter geeft Unimills ongelijk: werknemers mogen actie blijven voeren

Unimills in Zwijndrecht. Foto: Google Streetview

Palmolieproducent Sime Darby Unimills, bij de meeste mensen bekend onder de naam Unimills, heeft bij de rechter geprobeerd FNV-acties door eigen werknemers te laten verbieden. De rechter stelde het Zwijndrechtse Unimills vandaag in het ongelijk.

Werknemers van Unimills mogen van de rechter blijven actievoeren voor een goede cao, nu het onderhandelingstraject is stukgelopen.

"Terecht dat onze leden gewoon acties mogen voeren en voor zichzelf mogen opkomen", laat FNV-bestuurder Nurettin Altundal weten. "Unimills biedt veel te weinig en rekt onnodig het proces, zonder inhoudelijk in te gaan op de eisen van werknemers."

Hoger loon

De FNV-leden eisen van hun werkgever onder andere een loonsverhoging van 7,5 procent voor 18 maanden, afschaffen van jeugdschalen, gelijktrekken van overwerktoeslagen en bonusregelingen voor iedereen. Eerdere onderhandelingen leverden geen goed resultaat op.

Volgens Altundal gaan de actievoerders vanaf nu hesjes dragen om hun onvrede te uiten. "Als het bedrijf acties echt wil voorkomen, moeten ze inhoudelijk ingaan op de eisen uit het eerdere ultimatum."

Aanstaande vrijdag start weer een nieuwe cao-actie in het bedrijf.

Palmolie

Sime Darby Unimills is een wereldwijde producent van palmolie en andere vetten en heeft in Zwijndrecht 200 werknemers. De cao is afgelopen op 1 januari 2019. Inmiddels hebben de onderhandelingen voor een nieuwe cao al vijf rondes gehad, zonder resultaat.