Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie pakt Marktplaats-oplichters op Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Duizenden euro's, luxegoederen en zes verdachten. Dat is de buit na een actie van de cyberpolitie in Rotterdam en Schiedam. Die was gaan speuren nadat een vrouw aangifte deed van oplichting via Marktplaats.

Toen de vrouw operakaartjes te koop aanbood, trapte ze in een nieuwe truc van online oplichters: om de betaling te regelen, maakte ze eerst zelf een klein bedrag over op de rekening van een koper van de kaartjes. Die roofde vervolgens met haar bankgegevens haar gehackte rekening leeg. Uit het politieonderzoek kwamen vijf mannen en een vrouw in de leeftijd van 17 tot 24 jaar in beeld. Die zijn allemaal aangehouden. Ze verkochten vooral voetbal- en concertkaartjes aan via Marktplaats.