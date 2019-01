Burgemeester Aboutaleb wil lange wachttijden voor aangifte kleine zaken aanpakken

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wil niet meer dat de wachttijden voor het doen van aangifte voor kleine zaken op een politiebureau oplopen tot soms 3 weken. Aboutaleb gaat snel met de politie in gesprek om een permanente oplossing te zoeken.

Leefbaar Rotterdam heeft in een debat aandacht voor de zaak gevraagd, nadat sinds begin januari de wachttijden voor het doen van aangifte bij het politiebureau aan de Slotlaan in Capelle aan den IJssel flink zijn opgelopen.

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam: "Als je bewoners spreekt maar ook agenten op het bureau dan hoor je dat de wachttijd om aangifte te doen voor bijvoorbeeld vernieling, diefstal of inbraak, inmiddels zo'n twee tot drie weken bedraagt. Dat vinden wij onacceptabel".

Er kan wel aangifte online worden gedaan of via een videoverbinding, maar volgens Leefbaar is dat niet voor iedereen een optie. Eerdmans: "Heel veel mensen willen juist vanwege de emotie dat zelf tegen een agent vertellen. Oudere mensen vinden het heel moeilijk om met zo'n scherm om te gaan. Het is onpersoonlijk. Dus is dat niet altijd een uitkomst".

Oorzaken

Burgemeester Aboutaleb zei in de raad dat de vertraging in Rotterdam-Oost is veroorzaakt doordat een aantal agenten ziek was en er verschillende grote zaken waren voor de politie.

Aboutaleb wil dat voor het doen van aangifte van kleine zaken bij een agent de wachttijden niet langer is dan enkele dagen. "Als het gaat om zware zaken, dan zit de politie er doorgaans bovenop. Ik vind voor kleine zaken een wachttijd van enkele dagen aanvaardbaar, maar als het gaat om drie weken of tien dagen vind ik het onaanvaardbaar".

Oplossingen

Er komen uiteindelijk 136 agenten bij voor de Rotterdamse politie. Rotterdam-Oost is een van de gebieden die er enkele tientallen agenten bij krijgen. Dat geldt ook voor het bureau in de wijk Feijenoord.

Maar dat is geen snelle oplossing. Die agenten moeten eerst nog opgeleid worden. Voor de korte termijn worden agenten vanuit een andere locatie naar Rotterdam-Oost gestuurd. Volgens de politieleiding zouden de wachttijden vanaf vandaag weer normaal zijn.