Rotterdamse oud-minister Koos Andriessen (90) overleden

De Rotterdamse Koos Andriessen is dinsdag op 90-jarige leeftijd overleden. Andriessen was van 1963 tot 1965 (CHU) en van 1989 tot 1994 (CDA) minister van Economische Zaken.

In zijn eerste ministerschap was Koos Andriessen het jongste lid van het kabinet-Marijnen. Hij was verantwoordelijk voor de oprichting van de Gasunie en de aanleg van het aardgasnet.

In zijn tweede termijn in Lubbers III was hij de nestor van het kabinet. Onder hem werd onder andere een nieuwe elektriciteitswet van kracht en werden de mogelijkheden voor het verruimen van winkeltijden bevorderd. Hij was daarmee van grote waarde voor het ministerie.