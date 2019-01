Deel dit artikel:













Eis twaalf jaar cel tegen douanier Rotterdamse haven Haven van Rotterdam (Foto: Tom van Vark)

Tegen een 49-jarige voormalige douanier in de Rotterdamse haven is voor de rechtbank in Rotterdam twaalf jaar celstraf geëist. De Rotterdammer Gertie V. zou zich tussen 2011 en 2016 hebben laten omkopen, grote bedragen hebben witgewassen en samen met anderen drugs hebben ingevoerd.

V. werkte op de afdeling waar wordt bepaald welke zeecontainers worden gecontroleerd. Hij zou criminelen hebben laten weten wanneer hij dienst had, zodat ze een goed moment konden bepalen om zeecontainers binnen te laten waarin drugs werden gesmokkeld. V. ontkent en beriep zich tijdens het proces grotendeels op zijn zwijgrecht. De verdachte zou zijn diensten voor de smokkel zelf hebben aangeboden, maar zich ook bedreigd hebben gevoeld door de drugscriminelen. In 2015 werd kortstondig een buurman ontvoerd, terwijl V. waarschijnlijk het slachtoffer had moeten zijn.