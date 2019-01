VIDEO: Leger des Heils bezoekt daklozen tijdens nachtvorst

Het zijn barre tijden voor dak- en thuislozen in onze regio. Mensen zonder dak boven hun hoofd kunnen tijdens de nachtvorst terecht in de opvang, maar niet iedereen wil daar gebruik van maken. Het Leger des Heils gaat daarom 's nachts op pad mensen te helpen die op straat slapen.

"We hebben een lijst met de vaste plekken op straat waar dak- en thuislozen doorgaans slapen", vertelt Arnold van het Leger des Heils. "Die lijst gaan we af om te kijken hoe het met mensen gaat."

"We proberen ook even fysiek contact te maken", legt collega Debora uit. "Tijdens het schudden van een hand voel je of iemand warm of koud is. " Maar dak- en thuislozen gaan lang niet altijd mee. "Dan bieden we mensen soep en brood aan om een beetje op te warmen."

Hulp inschakelen

Het Leger des Heils kan geen beeld geven van het aantal mensen dat tijdens het winterse weer op straat slaapt. "Als mensen er echt slecht aan toe zijn, moeten we hulp inschakelen van hulpdiensten daklozen te begeleiden naar de opvang", vervolgt Deborah. "Maar dat komt gelukkig niet vaak voor."