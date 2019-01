Dordtse elektrische boot is wereldprimeur

Nog deze zomer ligt de eerste volledig elektrisch aangedreven speedboot in het water. Vier jaar lang hebben Giel Groothuis en Godert van Hardenbroek gewerkt aan de ontwikkeling van deze wereldprimeur in hun speciaal daarvoor opgerichte bedrijf Edorado.

Testvaarten met een prototype zijn succesvol verlopen en de komende maanden worden de eerste boten gebouwd. "Er zijn al 24 bestellingen binnen, met name uit Amerika, maar de belangstelling is echt wereldwijd", zegt Groothuis.

"We kunnen bijvoorbeeld vanuit Dordrecht nu twee keer op volle snelheid heen en waar naar Rotterdam op één accu", licht Van Hardenbroek toe. Traditionele, niet-duurzame speedboten gebruiken veel brandstof, dus daar zit grote winst.

Ook zijn de boten, die ingezet kunnen worden als watertaxi of waterbus(je), comfortabeler dan bestaande snelle boten: "dat komt omdat we gebruik maken van draagvleugel- en vliegtuigtechniek. Dan heb je geen last van golfslag", aldus Van Hardenbroek.

"In onze speedboot kunnen vijf mensen mee, in de watertaxi tien tot twaalf", vertelt Groothuis; "we denken dat deze boten ideaal zijn voor vervoer op afroep. De regio wil vanaf 2022 ook een iets kleinschaliger vervoersvorm naast de waterbus. Dan is dit de oplossing."

Edorado heeft op het Dordtse Leerpark, bij de Duurzaamheidsfabriek, een assemblageloods in gebruik genomen. Die wordt donderdagavond officieel geopend. Dan wordt ook het ontwerp onthuld van wat de mannen 'de watertaxi van de toekomst' noemen