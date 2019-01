Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Terminale tbs'er mag sterven bij zus in Rotterdam Foto ter illustratie (ANP)

Een terminaal zieke tbs’er uit Groningen mag in Rotterdam in vrijheid sterven. De rechtbank in Assen beëindigde donderdag na ruim zestien jaar de tbs met dwangverpleging.

De 56-jarige Groninger kreeg in 2001 twee jaar cel en tbs opgelegd wegens meerdere verkrachtingen. Hij zat de laatste jaren in een kliniek in Utrecht. Zijn wens is om niet daar, maar bij bij zijn zus thuis in Rotterdam te sterven. Zijn behandelaar adviseerde de rechtbank om de tbs abrupt stop te zetten vanwege zijn ziekte. Normaal gesproken kan dat pas na een proefperiode van minstens een jaar, maar die tijd heeft de man niet meer. Uitzondering De rechtbank maakt een uitzondering op basis van de Europese wetgeving. Ook speelt mee dat er volgens de behandelaar geen kans meer is dat hij opnieuw misdrijven gaat plegen. De rechtbank maakt een uitzondering op basis van de Europese wetgeving. Ook speelt mee dat er volgens de behandelaar geen kans meer is dat hij opnieuw misdrijven gaat plegen. De man, die uitgezaaide kanker heeft, krijgt morfine en ligt bijna alleen nog maar in bed. Ook krijgt hij libidoremmende middelen, die zijn seksuele stoornissen onderdrukken. Hij blijft wel onder toezicht van een GGZ-instelling.