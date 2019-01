Bizar: vrieskou of niet, tropische klanken in centrum Schiedam

Mensen lopen met warme wollen mutsen op door Schiedam, bijna iedereen heeft handschoenen aan, op sommige plekken liggen nog bevroren stukken sneeuw en de kou is het gesprek van de dag. Des te opmerkelijker is de muziek die uit de speakers in de Hoogstraat klinkt. "Tropical Summer, the heat is on”, zingt Agnetha Fältskog in haar bescheiden hitje uit 1983, alsof er niets aan de hand is.

De blonde Abba-zangeres doet erg haar best, maar het blijft toch echt ijskoud in Schiedam. Wie verzint het in hemelsnaam om deze muziek te draaien op een dag als vandaag?

We vragen het centrummanager Phons Ockerse. Hij moet heel erg hard lachen als hij hoort van de opmerkelijke situatie. "Haha, ja, in Schiedam zijn we altijd positief", zegt hij met hoorbare pret in zijn stem. De verklaring voor het fenomeen blijkt misschien nog wel opmerkelijker dan de muziekkeuze zelf.

"Het is een heel oude installatie, die al meer dan 23 jaar onafgebroken staat te spelen", legt Ockerse uit. "Af en toe worden de cd’s gewisseld, maar er wordt niet altijd direct rekening gehouden met de weersomstandigheden."

Slotakkoord dreigt

Sowieso lijken de dagen van de muziekspeakers in het Schiedamse centrum geteld. "Volgend jaar zwijgt de muziek. Alle speakers en kabels gaan dan weg, als de Hoogstraat wordt vernieuwd, in het kader van Hoogstraat Plus."

Volgens de centrummanager leidt de muziek tot wisselende reacties. "Vroeger waren er magazijnen boven de winkels, maar nu wonen daar mensen. Die zijn er niet altijd even blij mee." Anderen vinden de muziek juist wel gezellig. Het is nog niet zeker of de muziek dan terugkomt: "We kijken naar alternatieven", laat Ockerse weten. Voor de zekerheid moeten we voorlopig dus nog meer even genieten van de obscure muziek, want voor je het weet is het "weer voorbij die mooie zomer".