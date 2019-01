Beoogd EU-leider in Rotterdam: hier kun je impact Brexit begrijpen

Hij is de grootste kanshebber om de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te worden, de hoogste politicus van Europa; Manfred Weber. De Duitse kandidaat van de Europese Volkspartij (christendemocraten) trapte donderdag zijn campagne af in Rotterdam. "Hier kun je de impact van Brexit begrijpen."

Het was voor Weber de eerste keer dat hij in Rotterdam was, hij koos voor Rotterdam om te leren van de aanpak van drugssmokkel in de Rotterdamse haven en de uitdaging voor de haven na Brexit.

Op 23 mei gaan we naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Nederlandse partijen zijn onderdeel van grotere families, zo is het CDA onderdeel van christendemocraten in Europa (EVP) en de PvdA van de sociaaldemocraten.

Voor de EVP is Weber de kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie en de Nederlander Frans Timmermans namens de sociaaldemocraten. Als de EVP opnieuw de grootste Europese partij wordt bij de verkiezingen volgt Weber Juncker op als voorzitter.

Energietransitie

CDA-lijsttrekker Esther de Lange kijkt ook met interesse naar de energietransitie die in de Rotterdamse haven steeds meer in beweging komt. Allard Castelein van het Havenbedrijf waarschuwde eerder dat Rotterdam zijn concurrentiepositie kan verspelen als andere Europese havens niet verduurzamen.

Daarom pleit De Lange voor meer Europese aanpak van CO2-uitstoot. "Alles wat je Europees aanpakt heeft veel meer impact dan nationaal alleen."