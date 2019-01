Telfort sluit alle winkels, medewerkers ontslagen

KPN sluit per over drie maanden alle Telfort-winkels. Voor de rmedewerkers is ontslag aangevraagd. In onze regio heeft Telfort onder meer winkels in Rotterdam en Zwijndrecht.

De sluiting hing al een tijdje in de lucht. Twee weken geleden maakte moederbedrijf KPN bekend te willen stoppen met de submerken XS4ALL, Telfort en Yes Telecom. Het telecombedrijf gaat zijn aandacht meer richten op het hoofdmerk KPN.

"Per 1 mei sluiten de Telfort-winkels en kunnen Telfort-klanten voor hun vragen terecht in de KPN-winkels of op Telfort.nl en de contactcenters van Telfort", aldus een woordvoerder.

Ruim tweehonderd Telfort-medewerkers verliezen nu hun baan. KPN zegt ze te gaan begeleiden naar nieuw werk, binnen of buiten KPN.

"Wanneer we volledig stoppen met het aanbieden van nieuwe Telfort-producten is nog niet definitief bepaald. Eén ding is zeker, we gaan op termijn dit klantsegment vanuit het KPN-merk bedienen."

XS4ALL

Of XS4ALL definitief verdwijnt is nog onduidelijk. Fans van de internetprovider zijn een handtekeningactie gestart voor behoud van het internetmerk. De petitie is inmiddels door tienduizenden mensen getekend. KPN gaat naar verluidt met deze internetgebruikers in gesprek op een later tijdstip.