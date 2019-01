Deel dit artikel:













Uit vrachtwagen bevrijde Eritreeërs met noorderzon vertrokken De bevrijde personen uit de container worden begeleid door de politie. Foto: MediaTV

De 18 illegalen die in september na een noodsignaal uit een zeecontainer in de Waalhaven werden gered, zijn niet door mensensmokkelaars vervoerd. De Roemeense vrachtwagenchauffeur gaat vrijuit, is gebleken uit onderzoek.

Hulpdiensten rukten die dag massaal uit na een noodtelefoontje vanuit de container. Die stond op een vrachtwagen op het terrein van Rotterdam Shortsea Terminal. De groep werd ongedeerd uit de vrachtwagen gehaald. Uit onderzoek bleek al snel dat de Eritreeërs tussen Namen en Brussel in de vrachtwagen waren geklommen. Twaalf inklimmers gaven in eerste instantie aan in Nederland asiel te willen aanvragen. Later zagen ze daar alsnog vanaf. Ze zijn volgens de politie met onbekende bestemming vertrokken. De Roemeense chauffeur had ook niets op zijn kerfstok.

