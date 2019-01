Van Bronckhorst bij Feyenoord: hoge pieken en diepe dalen

Giovanni van Bronckhorst neemt na dit seizoen afscheid als trainer van Feyenoord. Er komt dan een einde aan een schommelende periode in De Kuip, want onder leiding van Van Bronckhorst was Feyenoord allesbehalve constant.

In maart 2015 kondigde Feyenoord aan dat Van Bronckhorst, op dat moment nog assistent van Fred Rutten, in de zomerstop de eindverantwoordelijke zou worden. Vanwege het vroegtijdige ontslag van Rutten, begon Gio echter eerder aan zijn klus bij Feyenoord. De Rotterdammers moesten in de play-offs aan de bak om Europees voetbal te halen, maar dat lukte Van Bronckhorst tegen sc Heerenveen niet.

Beker en zeven nederlagen

Dus startte Van Bronckhorst in de zomer van 2015 als hoofdtrainer van Feyenoord zonder Europees voetbal. De Rotterdamse formatie begon goed aan de eredivisie met 39 punten voor de winterstop. Ook werd Ajax in de beker uitgeschakeld.

Maar kenmerkend aan het eerste seizoen van Van Bronckhorst bij Feyenoord is de zeven nederlagen op een rij. Gio werd niet ontslagen; hij kreeg met Dick Advocaat een mentor naast zich. Vervolgens ging het weer lopen bij Feyenoord en uiteindelijk pakte Van Bronckhorst zijn eerste hoofdprijs als trainer: de KNVB Beker. FC Utrecht werd in de finale met 2-1 verslagen.

Kampioen sinds achttien jaar

Het seizoen 2016/2017 zou de geschiedenisboeken van Feyenoord ingaan als het voetbaljaar waarin Van Bronckhorst een historische prestatie realiseerde: het winnen van het landskampioenschap.

Feyenoord begint met negen competitiezeges op rij en in de Europa League legden de Rotterdammers zelfs Manchester United met 1-0 over de knie. Tot aan de winterstop verloor Van Bronckhorst met zijn team maar één keer in de eredivisie. Alleen was het Europese avontuur wel voorbij.

Van Bronckhorst wist na de winterstop met Feyenoord niet altijd te pieken. De Rotterdammers lieten meer punten liggen en naaste concurrent Ajax kwam steeds dichterbij. Feyenoord ging in het kampioensduel op Woudestein tegen Excelsior zelfs met 3-0 pijnlijk onderuit, waardoor het aan kwam op de laatste speeldag: Heracles Almelo-thuis.

Het kwam toch nog goed voor Van Bronckhorst en Feyenoord, want Dirk Kuyt zorgde met zijn hattrick tegen Heracles (3-1) voor een waar volksfeest in Rotterdam en omstreken. Feyenoord behaalde voor het eerst sinds het seizoen 1998/1999 het landskampioenschap.

Forse achterstanden, maar wel drie prijzen

Feyenoord ging in de zomer van 2017 op hetzelfde elan verder als het seizoen daarvoor. De Johan Cruijff Schaal werd (na strafschoppen) veroverd tegen Vitesse en ook in de eredivisie behaalde Feyenoord resultaten.

Maar het Champions League-avontuur verliep dramatisch voor Van Bronckhorst. Hij kon met Feyenoord tegen Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk bijna geen punten pakken en dat ging ten koste van de prestaties in de eredivisie. Feyenoord kwam op een straatlengte achter PSV en Ajax te staan, waardoor titelprolongatie vlak na de winterstop al onhaalbaar was.

Van Bronckhorst wist met de Rotterdammers nog wel de bekerfinale van AZ (0-3) te winnen. Feyenoord-fans raakten verdeeld over Gio: hij pakt wel prijzen, maar het spel van Feyenoord is niet altijd goed.

Het seizoen 2018/2019 is niet veel anders voor Feyenoord dan het jaar ervoor. Feyenoord wint na penalty's wel de Johan Cruijff Schaal in Eindhoven tegen PSV. Maar ook nu moet het team van Van Bronckhorst in de eredivisie vroeg achtervolgen. Bovendien wordt Feyenoord vroegtijdig in Europa uitgeschakeld door het Slowaakse Trencin. Daarnaast wordt Het Legioen nauwelijks vermaakt. Voor de winterstop is de landstitel al ondenkbaar.

Tijdens de winterstop in januari 2019 in het Spaanse Marbella hield Van Bronckhorst nog de kaken stijf op elkaar over zijn toekomst bij Feyenoord, maar na de 4-1 bekerzege tegen Fortuna Sittard is het hoge woord eruit: Van Bronckhorst gaat aan het einde van het seizoen vertrekken bij Feyenoord.