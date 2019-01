Burgemeester Ridderkerk over reeks overvallen: 'Ik begrijp de onrust heel goed'

De burgemeester van Ridderkerk leeft mee met de winkeliers die te maken hebben met een geweldsgolf. De meest recente overval vond plaats in een Coop-supermarkt aan het Vlietplein. De bedrijfsleider raakte zwaargewond.

"Ik vind het volkomen logisch dat mensen ongerust zijn en zich niet veilig voelen", vertelt burgemeester Attema op Radio Rijnmond. "Het is dan ook zaak om alle hens aan dek te roepen."

Reeks overvallen

De Boon's Markt aan de Genestetstraat was in september toneel van een overval en halverwege december sloegen overvallers hun slag bij de Gamma aan de Gieterijstraat.

Of de acht aangehouden jongens in de leeftijd van 14 tot 17 jaar allemaal daadwerkelijk betrokken zijn geweest bij de reeks overvallen moet nog bewezen worden. Toch noemt de burgemeester het 'buitengewoon onrustbarend'. "Zeker als je kijkt naar de leeftijd van de jongens en de ernst van de daad in de supermarkt."

Gesprek met ondernemers

Volgens de burgemeester is het vooral belangrijk dat winkeliers voor hun eigen veiligheid zorgen. Toch roept de voorzitter van winkeliersvereniging Vlietplein, Gaby Kronemeijer, de gemeente op tot een gesprek over de veiligheid in de openbare ruimte. Burgemeester Attema heeft toegezegd binnenkort met de ondernemers hierover te praten. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk.