Van Bronckhorst over vertrek Feyenoord: "Ik denk dat ik er al uit was"

Giovanni van Bronckhorst neemt na dit seizoen afscheid bij Feyenoord. Tegenover Feyenoord TV verklaart Gio dat hij zijn besluit vorige week al heeft genomen. "Voor de kerst hadden we al gesproken en gaf ik al aan dat ik twijfelde."

"Ik denk dat ik er wel uit was", vervolgt Van Bronckhorst: "Alleen duurde het nog even voordat ik het kon accepteren denk ik. Het is ook moeilijk. Het is mijn club, het zit in je hart en om afscheid van iets te nemen waar je om geeft is dan moeilijk."

Op de vraag waarom Van Bronckhorst nu de knoop doorhakte, geeft de trainer aan dat hij vooral naar zijn gevoel luisterde: "Als mijn spelers om advies vragen, zeg ik ook altijd dat ze naar hun gevoel moeten luisteren. Dat heb ik in dit geval ook gedaan."

Bekijk het gehele interview van Feyenoord TV met Giovanni Bronckhorst hierboven.