Journaliste Ans Boersma daagt Nederlandse staat voor de rechter

Journaliste Ans Boersma spant een rechtszaak aan tegen de Staat. Dat zegt ze tegen de NOS. Boersma zat enige jaren in Rotterdam op school.

Ze werd vorige week Turkije uitgezet na de uitwisseling van informatie over haar tussen Nederland en Turkije. Boersma wordt hier in verband gebracht met een voormalig lid van Al-Nusra, een 32-jarige Syriër met wie ze in het verleden een relatie heeft gehad.

De Syriër zit sinds oktober vast als terreurverdachte. Het wordt verdacht van valsheid in geschrifte, omdat ze hem mogelijk heeft geholpen aan vervalste reisdocumenten.

Boersma raakte na haar uitzetting haar correspondentschap in Turkije voor Het Financieele Dagblad kwijt.

"Ik ben nu een week hier en mijn leven staat helemaal op zijn kop. Ik wil mijn leven terug. Ik wil naar Turkije terug ook'', zei ze tegen de NOS. Ze wil genoegdoening voor de 'emotionele en materiële schade' die ze door haar uitzetting zegt te hebben geleden.