Auto ramt politiewagen in Schiedam Foto: MediaTV

Op de Churchillweg in Schiedam is donderdagavond een politiewagen geramd. De schade aan beide auto's is groot.

Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Het is niet duidelijk of de agenten met spoed met sirenes en zwaailichten naar een melding onderweg waren. Een bergingsbedrijf heeft de auto's afgevoerd. Daarna is de Churchillweg weer vrijgegeven voor het verkeer.