Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drie vragen over laagvliegen rond Rotterdam The Hague Airport Foto: de verkeerstoren van Rotterdam The Hague Airport Foto: luchtverkeersleider Vincent aan het werk

De Rotterdamse gemeenteraad is tegen uitbreiding van de luchthaven. De voornaamste reden is dat het aantal klachten over Rotterdam The Hague Airport alsmaar toeneemt. Bewoners klagen over vluchten die laag over woonwijken worden gestuurd.

Luchtverkeersleiding Nederland geeft tekst en uitleg over het uitwijken van vliegtuigen.



Waarom wijken vluchten af over woonwijken? "Wat we het afgelopen jaar hebben gezien is dat de wind vaker uit het noordoosten is gekomen. Andere jaren was dat voornamelijk zuidwestelijk. Vliegtuigen moeten tegen de wind in starten en landen. Dit jaar hebben ze daarom in noordoostelijke richting moeten landen en starten", vertelt luchtverkeersleider Vincent. "Wat we het afgelopen jaar hebben gezien is dat de wind vaker uit het noordoosten is gekomen. Andere jaren was dat voornamelijk zuidwestelijk. Vliegtuigen moeten tegen de wind in starten en landen. Dit jaar hebben ze daarom in noordoostelijke richting moeten landen en starten", vertelt luchtverkeersleider Vincent. "Het verkeersbeeld zou daardoor heel anders kunnen zijn geweest. Je ziet dan vliegtuigen op een plek dan waar je gewend was." Wat voor vliegtuigen zien mensen? "Van de naderende vliegtuigen naar Schiphol zelf, merk je in Rotterdam vrij weinig. Ze gaan wel door het luchtruim van Rotterdam maar daar zie je in de stad niets van. "Van de naderende vliegtuigen naar Schiphol zelf, merk je in Rotterdam vrij weinig. Ze gaan wel door het luchtruim van Rotterdam maar daar zie je in de stad niets van. Wat je wel ziet, is dat wij de vertrekkende vluchten vanuit Rotterdam moeten laten afwijken om het naderende verkeer vanuit Schiphol de mogelijkheid te geven om een stabiele eindnadering aan te vangen. De eindnadering is het meest cruciale onderdeel van de vlucht. Het gaat daarbij vooral om de veiligheid." Komen vliegtuigen steeds vaker laag over de stad? "In het hele luchtruim dat wij met onze verkeersleiders controleren, mogen vliegtuigen zakken tot 600 meter. Dit is absoluut niet iets dat wij de hele dag doen. We blijven het liefst zo lang mogelijk hoog. Dit is voor vliegtuigmaatschappijen het efficiëntst en levert het minste geluidshinder op."

"In het hele luchtruim dat wij met onze verkeersleiders controleren, mogen vliegtuigen zakken tot 600 meter. Dit is absoluut niet iets dat wij de hele dag doen. We blijven het liefst zo lang mogelijk hoog. Dit is voor vliegtuigmaatschappijen het efficiëntst en levert het minste geluidshinder op."