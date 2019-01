Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Het vertrek van Gio bij Feyenoord is niet verrassend, het moment wel' Rijnmond Nu praat over het vertrek van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord

In het radioprogramma Rijnmond Nu kwam het aangekondigde vertrek van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord uitgebreid ter sprake. Presentator Ronald van Oudheusden ontving donderdag Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van VI, radiocommentator Dennis van Eersel en Paul Verspeek, Feyenoord-fan en rechtbankverslaggever, in de studio om over dit naderende afscheid te praten.

"Ik ben niet verrast", begint Van Eersel. "Je kon dit de laatste weken aan Van Bronckhorst zien. Ik ben wel verrast over het moment waarop hij het bekend maakt, ook over de inhoud van zijn keuze." Krabbendam sluit zich hierbij aan: "Ik heb er geen seconde rekening mee gehouden dat hij zou verlengen. Op het trainingskamp konden we Van Bronckhorst al spreken. Je merkte toen al dat het einde naderde. Het was al wachten op het moment dat hij het kenbaar zou maken." Volgens Verspeek haalt Van Bronckhorst met deze mededeling de druk van de ketel bij Feyenoord. "Het is een goede timing, bewust nu. Elke wedstrijd voelt nu niet meer als een examen", aldus Verspeek. Conclusies trekken Van Eersel denkt dat Van Bronckhorst het maximale uit Feyenoord heeft gehaald. "Hij heeft elk seizoen een prijs gewonnen, bij een club waar dat eerder een uitzondering dan een regel is." Van Eersel denkt dat Van Bronckhorst het maximale uit Feyenoord heeft gehaald. "Hij heeft elk seizoen een prijs gewonnen, bij een club waar dat eerder een uitzondering dan een regel is." "In Marbella was de twijfel heel erg aanwezig", zegt Krabbendam, die Van Bronckhorst op het vorige trainingskamp van Feyenoord uitgebreid sprak. "PEC Zwolle-uit heeft het laatste zetje gegeven. Als je met z'n allen door het kunstgras zakt, dan kun je niet anders dan je conclusies trekken." De journalisten vroegen zich af of Van Bronckhorst nog wel bij zijn spelers binnen kwam. Krabbendam: "Je merkte dat er kleine irritaties ontstonden. Dat kan als je vier jaar op elkaars lip zit." Lees ook: Van Bronckhorst bij Feyenoord: hoge pieken en diepe dalen Opvolging Volgens Van Eersel is dit het moment voor Feyenoord om door te pakken met de technische staf. "Je moet nog hoger willen dan nu, dat je de slag maakt naar PSV en Ajax. Nu is hét moment om te vervangen en verversen." Volgens Van Eersel is dit het moment voor Feyenoord om door te pakken met de technische staf. "Je moet nog hoger willen dan nu, dat je de slag maakt naar PSV en Ajax. Nu is hét moment om te vervangen en verversen." Wie Gio moet opvolgen, weten Van Eersel, Krabbendam en Verspeek niet. "Als nieuwe trainer moet je aan voorwaarden voldoen", aldus Krabbendam. "Je moet krediet bij supporters hebben, anders kun je niet beginnen. Ook moet je ervaring hebben en tegen een stootje kunnen." Kijk hierboven naar het volledige studiogesprek in Rijnmond Nu over het vertrek van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord.