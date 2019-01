Dominic Schrijer legt ambtsketen van Zwijndrecht af

Burgemeester Dominic Schrijer heeft donderdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad in Zwijndrecht. Hij werd in speeches door zijn collega's geroemd over spoorveiligheid en Kijfhoek.

De PvdA-politicus was sinds 2013 burgemeester in de gemeente en gaat vanaf volgende maand aan de slag als voorzitter van binnenvaartorganisatie BLN-Schuttevaer. Hij wordt in Zwijndrecht tijdelijk opgevolgd door Robert Strijk. De 53-jarige D66-er was tot vorig jaar wethouder in Leiden.

Schrijer was eerder wethouder in de gemeente Rotterdam. Daar stapte hij op na onenigheid binnen de eigen partij over voorgenomen bezuinigingen.

Zwijndrecht is nog volop bezig om een definitieve burgemeester te vinden. Daarvoor hebben zich dertien sollicitanten gemeld, allemaal mannen.

De sollicitanten variëren in de leeftijd van 40 tot 61 jaar. Enkele van hen hebben al ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven. De nieuwe burgemeester moet in de zomer aan de slag gaan.