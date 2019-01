Deze films moet je zien op het IFFR volgens de filmfans van Rijnmond

Het Internationaal Film Festival Rotterdam is in volle gang. We vroegen medewerkers van RTV Rijnmond naar hun favoriete films.

Tessa Hofland

2. MAKE ME UP

Een suikerzoete, roze, mooie en veilige wereld, tot je beter kijkt. Filmmaker Rachel Macleans uit in deze film behoorlijke kritiek op het hedendaags feminisme. In hoeverre kun je aan het verleden ontsnappen als je jezelf blijft schikken aan alle regels die op sociale media en in de maatschappij heersen?



Jacco van Giessen

2. They Shall Not Grow Old

Ik verheug me ook op technische hoogstandjes zoals de film 'They Shall Not Grow Old ' waar regisseur Peter Jackson beeldmateriaal over de Eerste Wereldoorlog beeld voor beeld liet inkleuren en hij voegde daar ook eens meerkanaals soundscape aan toe en de omzetting naar 3D. Brilletjes op!



3. Diamantino

Het wordt zeker lachen bij de film Diamantino over de Michelangelo van het voetbal, de Portugese voetbalvedette Diamantino Matamouros die geconfronteerd wordt met het vluchtelingenprobleem, hoe loopt dat af?



4. High Life

En er is - goddank - ook nog sciencefiction op het IFFR; de film 'High Life' over een strafexpeditie in de ruimte met gevangenen die als proefkonijnen gekweld worden door de seksuele experimenten van hun arts gespeeld door Juliette Binoche. Bring it on !





Reint Jan Potze

2. Diamantino

Met mijn zoon ga ik naar deze film over een hele beroemde Portugese voetballer. Elke gelijkenis met een bestaande voetballer berust op louter toeval (...). Hij is een door iedereen geliefde held totdat hij de beslissende strafschop op het WK mist. Een mooi vertrekpunt voor een - naar het schijnt - nogal maffe film.

3. I used to be normal

Mijn dochter neem ik mee naar een andere film. Zij was lange tijd fan van One Direction, net als de regisseur van deze film over het fenomeen boybands. Waar komt die totale gekte bij fans van bands zoals One Direction, Backstreet Boys, Take That en… de Beatles toch vandaan? Enne, niet verder vertellen: deze film is gratis toegankelijk...