Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rotterdam gaat shishalounges harder aanpakken 20190124_De-shishalounge-aan-de-Schiedamseweg-Foto-MediaTV

Rotterdam gaat shishalounges in de stad strenger controleren en strenger aanpakken. Als regels niet worden nageleefd kunnen ze gesloten worden. De maatregelen komen na verschillende incidenten, waarvan de bomaanslag bij shishalounge Villa Blanca in Rotterdam-Delfshaven de meest heftige was.

"De verkeerde shishalounges, waar Rotterdammers last van hebben pakken we nu aan", zegt wethouder Wijbenga (Handhaving). Volgens de wethouder komt het bij controles vaak voor dat klanten wegrennen en ondernemers in de verdediging schieten. De politie doet onderzoek naar de relatie tussen shishalounges en criminele activiteiten. "Er zijn aanwijzingen dat er teveel shishalounges in verband staan met criminaliteit en dat ze een ontmoetingsplaats voor criminelen zijn. Daar moeten we niet naïef in zijn." Lees ook: Explosie bij Rotterdamse shishalounge was een bomaanslag Het college sprak in het coalitieakkoord al af het aantal lounges terug te dringen, nu zijn er 42 in Rotterdam. Toch betekent de hardere aanpak niet dat er geen nieuwe shishalounges bij komen. "Een goede ondernemer hoeft ons niet te vrezen, iemand met een goed horecaplan moet nog een lounge kunnen openen." Gezondheid Ook wil Rotterdam de gezondheidsaspecten van shisha met de minister bespreken. "Veel mensen weten niet hoe slecht het is om shisha te roken. We zouden net als met alcohol en drugs beter op de gezondheid moeten letten."

Ook wil Rotterdam de gezondheidsaspecten van shisha met de minister bespreken. "Veel mensen weten niet hoe slecht het is om shisha te roken. We zouden net als met alcohol en drugs beter op de gezondheid moeten letten."