'Rotterdam heeft nog een slag te maken in afvalscheiden'

Rotterdammers brengen veel minder glas naar de glasbak dan de rest van Nederland. Maar vier van de tien flessen belanden in de bak, waar landelijk gezien acht à negen flessen in de glasbak worden gegooid.

De gemeente Rotterdam streeft ernaar om zoveel mogelijk afval te hergebruiken. "Uiteindelijk willen we naar een circulaire economie, waarin al het afval wordt gerecycled", zegt Joost van Maaren. Hij is bij de gemeente verantwoordelijk voor het proces van het scheiden van afval.

Schillenboer

"Er zijn inmiddels 60.000 minicontainers voor groente-, fruit- en tuinafval uitgegeven aan de bewoners van Rotterdam. Dat moeten er 70.000 worden. Helaas blijft het in de stad, waar veel hoogbouw is en meer kleinere woningen zijn, lastig om iedereen zo'n container te laten gebruiken." In het Oude Westen loopt daarom een proef met een ouderwetse schillenboer, die het groente-, fruit- en tuinafval drie keer per week aan huis ophaalt.

Ook bij glas is dat het probleem, vreest Van Maaren. "Als je een kleine keuken hebt, is het lastiger om je glaswerk te bewaren en apart weg te brengen. Woon je dan ook nog in een flat, dan wordt de drempel nog hoger om met tassen vol glas naar de glasbak te lopen."

Van 500 naar 8500 kilo plastic per dag

Ook plastic wordt apart ingezameld in PMD-containers, waar plastic-, metaal- en drankverpakkingen in kunnen worden gegooid. "In vier jaar tijd zijn we van 500 kilo plastic, naar 8500 kilo plastic per dag gegaan. Rotterdammers zijn dus steeds meer gemotiveerd om afval te scheiden."

Vanaf dit najaar hoeft plastic niet meer apart te worden ingeleverd. De AVR neemt dan een installatie in gebruik die tachtig procent van het plastic uit het restafval kan filteren.

