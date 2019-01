Agenten halen dronken bestuurder van Hofplein

Agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een stomdronken bestuurder op het Hofplein in Rotterdam klemgereden. Dat meldt de politie op Twitter.

Bij een test op het politiebureau bleek dat hij 780 microgram alcohol per liter in zijn bloed had. Dat is bijna vier keer de toegestane hoeveelheid.

Volgens de politie was de man "zó dronken dat hij zelfs moest braken aan het bureau".

Het rijbewijs van de man is in beslag genomen. Ook kreeg hij een rijontzegging van zeven maanden en een boete van 850 euro.