Schip uitgebrand en gezonken na brand in Vlaardingen Het plezierjacht aan de Watersportweg

In de jachthaven aan de Watersportweg in Vlaardingen is in de nacht van donderdag op vrijdag een plezierboot in vlammen opgegaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Een omwonende had een klap gehoord en zag daarna de vlammen uit het schip komen. Er was niemand aan boord. Het schip is volledig uitgebrand en vervolgens gezonken. De brandweer had nog wat moeite om het vuur te bestrijden. "Het schip ligt op een terrein dat met een hek was afgesloten", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Dat hek moest opengeknipt worden". De brandweer heeft ook het waterschap ingeschakeld, omdat er olie in het water terecht is gekomen. Maar daarmee waren de problemen nog niet voorbij. "Het klinkt wat gek, met een schip dat in het water ligt, maar dat water is niet geschikt om mee te blussen. Daarom moest er een tweede voertuig bijkomen, zodat er genoeg bluswater was." De zaak is overgedragen aan de politie.