Rotterdamse percussionist doet mee met Braziliaans Carnaval: 'Natuurlijk kijken ze daar wel eens vreemd op'

Hij is een opvallende verschijning volgende maand. Rotterdammer Steven Brezet doet met zijn trommel mee bij het carnaval in Salvador in Brazilië. En kijken ze daar wel eens vreemd op van een Rotterdamse percussionist? "Ja, maar echte muziekliefhebbers kunnen dat juist wel waarderen."

Het carnaval in Brazilië is wereldberoemd. En dus is het voor veel percussionisten een droom om daar mee te spelen. Brezet gaat naar Salvador. "Daar is het carnaval het leukst, zegt men", legt de 27-jarige Rotterdammer uit. "Hier loop je namelijk midden tussen alle artiesten en doe je volledig mee. In Rio de Janeiro wordt je op een tribune gezet en moet je maar een beetje toekijken."

Brezet vertrekt al over twee weken naar Brazilië. Want hij geeft eerst wat workshops percussie aan lokale muzikanten. "Ja, dat is wel een beetje de wereld op z'n kop", glimlacht hij. "Het ging ook eerder niet helemaal zonder slag of stoot. Dan denken mensen 'zijn wij niet goed genoeg of zo?' Maar uiteindelijk komt het allemaal goed."

Benieuwd of Steven het een beetje kan? Oordeel zelf!



Veel lessen

Toch heeft het wel even geduurd voordat Brezet zo goed was, als hij nu is. "Daar gaan zoveel lessen aan vooraf", vertelt Brezet. "Veel reizen, naar leraren in Senegal, Guinee, Brazilië, Marokko. En dan gaat uiteindelijk ook je eigen niveau omhoog."

Brezet is nu op het niveau aangekomen dat makers van typische trommels nu ook hun spullen opsturen naar de Rotterdammer om ze uit te testen. "Onlangs stuurde een van de grootste instrumentenmakers een pallet met spullen naar mijn huis. Of ik ze wilde uitproberen."

Studio

Hij heeft een grote trommel van anderhalve meter hoog meegenomen naar de studio van Radio Rijnmond. "Dit is een van de trommels die het meest gebruikt wordt. Verder moet je daar ook wel zorgen voor oorbescherming, zoals speciale pluggen. Die zijn ook wel nodig, want iedereen probeert zoveel mogelijk geluid te maken."

Welke kleding Steven zal dragen bij het carnaval, weet hij nog niet. "Dat wordt grotendeels geregeld. Ik zit bij de groep van Denny Denan. En zij verzorgen dan de kleding. Daar gaan de makers altijd al maanden vooraf mee aan de slag. Ik weet niet hoe het eruit zal zien, maar er zal waarschijnlijk veel goud op zitten. En veel glitters!"