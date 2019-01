Fotojournalisten staken voor betere tarieven

Vandaag leggen ruim 400 fotojournalisten het werk neer, ze staken omdat ze vinden dat ze te lage tarieven krijgen voor hun werk. Een deel van de journalisten is aanwezig in Den Haag bij het WTC, waar het ANP/Hollandse Hoogte zit, vertelt Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ.

"Dat is de grootste nieuwsleverancier van Nederland. We willen ons geluid laten horen. De afgelopen jaren daalden de tarieven flink. Als je het omrekent in uurtarieven gaat het om 20 tot 30 euro per uur, terwijl fotografen dure apparatuur hebben."



Een van de stakende fotografen is Bart Maat. "Ik werk veel voor het ANP. Maar door de lage tarieven word ik ook gedwongen om veel commercieel werk te doen. Weinig fotografen leven alleen van de fotojournalistiek. De tarieven zijn al jaren hetzelfde, ondanks de inflatie."