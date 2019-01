Film in de maak over Spangen: 'Ik wil de mens achter de bende tonen'

Filmmaker Edson da Conceicao groeide op in Spangen. Een wijk die nog wel eens gezien wordt als een achterstandswijk. Hij zag vrienden en kennissen de criminaliteit in gaan. Reden om een film over de Rotterdamse wijk te maken.

"SPANGEN gaat over drie vrienden die een overval plegen. De film begint op het moment dat de overval net achter de rug is. In één nacht leren we hun beweegredenen kennen. Ik wil de mens achter de bende tonen."

SPANGEN is de afstudeerproductie van Da Conceicao, die aan de Nederlandse Filmacademie studeert. De trailer van de film is af, maar hij is een crowdfundingactie gestart om geld voor de volledige productie op te halen. 3300 euro van de benodigde 5500 euro is al binnen.

"Ik ben geïnspireerd door de buurt waar ik opgegroeid ben. Het zijn niet mijn persoonlijke verhalen, gelukkig niet. Maar het zijn wel verhalen van jongens uit de buurt."

Da Conceicao: "Ik probeer een film te maken waar ze zich in kunnen herkennen. De media bekijkt alles heel zwart-wit. Als je een overval pleegt, ben je een crimineel. Voor mij zit er meer achter."