Nieuwe acties bij Rotterdam Short Sea Terminals

De spanning bij de op- en overslagterminal van Rotterdam Short Sea Terminals stijgt naar een hoogtepunt. De onderhandelingen over betere arbeidsvoorwaarden bij het Rotterdamse bedrijf zijn mislukt en het personeel gaat vrijdag en zaterdag actievoeren.

Het blijft geheim op welk moment er wordt gestaakt. ''We kiezen onze momenten uit'', zegt Cees Bos van FNV Havens. De bondsbestuurder noemt de sfeer vanuit RST intimiderend.

''Ik heb er deze week in de kantine gestaan. Alle leidinggevenden en ook de ondernemingsraad stonden er aan de zijkant bij en namen richting het personeel een dreigende houding aan'', vindt Bos.

''Daarnaast zegt het bedrijf dat acties RST de kop kosten, dat schepen uitwijken. Maar dat blijkt niet als je de schepen volgt. Er worden spelletjes gespeeld'', vervolgt Bos.

Het is voor het eerst in 22 jaar dat er bij RST wordt gestaakt. Een woordvoerder van het personeel zegt dat de sfeer is omgeslagen sinds in het najaar 9 personeelsleden op straat werden gezet. '"Er is zelfs iemand de poort uitgesleept. De huidige directie gaat heel anders met ons om. De ondernemingsraad steekt geen hand uit. Ergens is er ook voor ons een grens.''

Woensdag werd er voor het eerst een aantal uren gestaakt bij Rotterdam Short Sea Terminals.

RST wil zelf niet reageren op de situatie. Bij RST werken 250 mensen.