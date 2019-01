Herken de locaties: Nieuwe clip Claudia de Breij opgenomen in Rotterdam

Cabaretier Claudia de Breij heeft een nieuw nummer en een nieuwe clip opgenomen. En dat deed ze in Rotterdam.

In de clip die ze op Facebook postte komen dan ook heel wat locaties voorbij die de Rotterdammers wel zullen herkennen.

In de eerste scene lijkt het alsof de cabaretière uit de Maas komt. "Kopje onder gaan in de Maas en vele playbacksessies heeft het gekost, maar hij staat erop en is, al zeg ik het zelf, FE-NO-ME-NAAL!", zegt ze zelf.

In een reactie op YouTube laat ze weten dat ze weten dat ze de Maasstad wel kan waarderen. "Wat een stad! Koud water, dat wel."

De film is geregisseerd door cabaretier en filmmaker Tim Kamps, die eerder ook 'Later wordt het beter´ met Claudia opnam. Tim woonde lang in Rotterdam en schreef eerder ook een boek 'De verschrikkelijke jaren tachtig'' over de stad.