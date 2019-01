Platenmaatschappij brengt nieuw nummer van Feis uit op verzoek van zijn moeder

Rapper Feis zou vrijdag 33 jaar oud geworden zijn. Reden voor de platenmaatschappij om op verzoek van zijn moeder een nieuwe -eerder opgenomen- track van de rapper en Winston Bergwijn uit te brengen. Het lied heet 'Dankbaar’.

De 32-jarige Faisal Mssyeh, de echte naam van Feis, werd in de vroege ochtend van nieuwjaarsdag neergeschoten en overleed later die dag in het ziekenhuis. Wie hem doodschoot en waarom is nog onbekend.

Voorafgaand aan de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam was er volgens getuigen een ruzie in een horecagelegenheid.