Buis Beneluxtunnel en afrit Vlaardingen A4 dicht Beneluxtunnel

In de bocht van de afslag Vlaardingen-Oost van rijksweg A4 is vrijdagmorgen rond 11.00 uur een vrachtwagen gekanteld. De rechterbuis van de Beneluxtunnel richting het zuiden is korte tijd afgesloten. Inmiddels is de tunnelbuis weer open.

Afrit 16 is nog altijd dicht. Uit de vrachtwagen lekt diesel op het wegdek. De chauffeur is ongedeerd. Volgens Rijkswaterstaat zal de afsluiting van de afrit waarschijnlijk tot 15.00 uur duren.