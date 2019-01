Deel dit artikel:













Vrachtwagen gekanteld op afrit A4 bij Vlaardingen Beneluxtunnel

In de bocht van de afslag Vlaardingen-Oost van rijksweg A4 is vrijdag rond 11.00 uur een vrachtwagen gekanteld. De rechterbuis van de Beneluxtunnel richting het zuiden is korte tijd afgesloten. Inmiddels is de tunnelbuis weer open.

De afrit 16 is tot diep in de middag afgesloten geweest voor al het verkeer. Rond half drie werd de weg weer vrijgegeven.