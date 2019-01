Deel dit artikel:













Man die gevangene hielp met ontsnapping in 'blauwe vuilniszak' langer vast Gevangenis De Schie, ANP

De man die eerder deze week werd opgepakt omdat hij een 26-jarige man uit Gouda had helpen ontsnappen uit de gevangenis De Schie in Rotterdam, blijft voorlopig vastzitten. De man werd donderdag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd.