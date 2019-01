Deel dit artikel:













Nederland: geen geredde migranten naar Rotterdam Sea-Watch. Foto: ANP

De Italiaanse vicepremier wil dat de Nederlandse ambassadeur op het matje komt over de situatie rondom het omstreden schip Sea-Watch 3. Het schip met migranten is opnieuw in Italiaans vaarwater en zou eigenlijk naar Nederland of Frankrijk moeten. Vicepremier Di Maio denkt dan bijvoorbeeld aan de haven van Rotterdam.

Nederland houdt voet bij stuk en weigert dat, zegt staatssecretaris Mark Harbers (Migratie en Asiel). De Sea-Watch 3 is van een Duitse hulporganisatie die de boot in een Nederlands vlaggenregister als plezierjacht heeft geregistreerd. De vereniging heeft als doel vluchtelingen uit zee te redden en ijvert voor veilige manieren voor vluchtelingen om naar Europa te gaan. Volgens Di Maio doen de schepen die migranten voor de kust van Libië uit het water oppikken niet aan hulpverlening. Het gaat volgens hem om een vorm van mensensmokkel. Naar verluidt zijn er nu weer 47 migranten aan boord. De Nederlandse staatssecretaris Mark Harbers van Migratie zei de vorige keer dat Nederland opvarenden van de Sea-Watch 3 zou opnemen dat het de laatste keer was. Dat was begin deze maand. "Zolang er geen Europese afspraken zijn over de structurele opvang van bootmigranten, zal Nederland niet deelnemen aan ad-hoc maatregelen'', herhaalt Harbers. Hij hamert erop dat Nederland dat, ook als vlaggenstaat van het hulpschip, niet verplicht is.