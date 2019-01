Chris Natuurlijk telt zaterdagochtend mee met de Nationale Tuinvogeltelling. Maar er is meer........

Beter één vogel in de tuin, dan tien in de lucht

Als er 1 schaap over de dam is.....

Tienduizenden Nederlanders tellen in het weekend van de Nationale Tuinvogeltelling een half uurtje welke vogels in hun tuin of balkon zitten. Marieke Dijksman van Vogelbescherming vertelt zaterdag waarom de vogels daar ook iets aan hebben.In Strijen herinnert een beeldje met acht schapen nog altijd aan de schaapherder van Strien. In 1954 hield hij er mee op. De dochters Annie en Ina vertellen in Chris Natuurlijk over hun vader en de schapen. In deze tijd van het jaar bijvoorbeeld werden er veel lammetjes geboren. Ze vertellen ook over de gebeurtenissen tijdens de Watersnoodramp van 1953, volgende week 66 jaar geleden.

Anekdotes over plantennamen

Wist je dat de Amaryllis genoemd is naar een herderinnetje uit de klassieke oudheid? Vanuit Trompenburg Tuinen in Rotterdam-Kralingen vertelt directeur Gert Fortgens anekdotes over de namen van planten.





Filmtijger

Rijnmondverslaggever Paul Verspeek is een echte filmtijger. Hij neemt een weekje vrij om zich onder te dompelen in de wereld van het International Filmfestival Rotterdam. Maar eerst vertelt hij in Chris Natuurlijk hoe hij het festival beleeft.