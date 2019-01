Van Bronckhorst: 'De deur blijft altijd open voor Feyenoord'

Donderdagmiddag maakte Feyenoord wereldkundig dat de wegen tussen de club en trainer Giovanni van Bronckhorst aan het einde van dit seizoen zullen scheiden. Van Bronckhorst had al voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle zijn keuze gemaakt, zei hij vrijdag tijdens het wekelijkse perspraatje.

''Ik twijfelde al met kerst. Vorige week heb ik het besluit genomen en kenbaar gemaakt aan de club. Dus nog voor de herstart van het seizoen'', aldus 'Gio'. De trainer van Feyenoord liep al lang met het gevoel om te stoppen. ''Een week voor kerst al. Het was moeilijk om het de spelers en de staf te vertellen. Ik heb iedereen bij elkaar geroepen. Het was wel heel moeilijk, want er gaat zoveel door je heen.''



''Opgelucht is niet het goede woord, wel blij met de duidelijkheid'', gaat Van Bronckhorst verder. ''Het accepteren van het gevoel was voor mij heel moeilijk. Dat heeft even geduurd. Maar gevoel is je beste raadgever. Een periode van vier jaar bij de club met veel mooie momenten en mindere momenten. Het is een optelsom. De weg naar het stadion toe of naar 1908 (trainingscomplex) ga ik het meeste missen. Ik zal het allemaal missen, alle mensen waar ik mee samenwerk. De supporters.''

Van Bronckhorst heeft nog geen idee wat de toekomst gaat brengen. "Kijken wat er op mijn pad komt en hoe ik mij mentaal voel. Ik ben nu bezig met dit seizoen, om dat goed af te sluiten. De rest laat ik op me af komen."

Een terugkeer in de Kuip sluit Van Bronckhorst niet uit. "De deur blijft open voor Feyenoord, ik zal altijd open staan voor een terugkeer. Maar je moet ook altijd afwachten hoe het loopt. Maar deze club zit in mijn hart, ik kan Feyenoord geen 'nee' verkopen."