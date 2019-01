Huurders Humanitas per 1 juli naar Woonbron

De huurders en eigenaren van woningen van stichting Humanitas Huisvesting (SHH) gaan per 1 juli officieel over naar Woonbron. De beide woningcorporaties hebben hun handtekening onder de overeenkomst gezet.

De overgang is mogelijk geworden dankzij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dat betaalt 133 miljoen voor rente en aflossing voor dat deel van de leningen dat bij SHH achterblijft.

Het gaat om bijna 2000 huurwoningen. Daarnaast doet Humanitas Huisvesting - en straks Woonbron - het beheer van 283 woningen.

Personeel

Woonbron neemt het personeel in vaste dienst van SHH over. In mei en juni brengen medewerkers een bezoek aan alle complexen van Humanitas Huisvesting om de bewoners te informeren.

SHH blijft bestaan om de resterende verplichtingen af te wikkelen.