Eis: 20 maanden cel voor afpersing burgemeester

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet Danijel B. uit Capelle aan den IJssel twintig maanden de cel in. Hij zou tussen mei 2016 en en februari 2018 oud-burgemeester Wim Luijendijk van de gemeente Loon op Zand hebben afgeperst. B. zou ook een contactverbod en locatieverbod moeten krijgen.

De burgemeester maakte in mei 2016 een afspraak voor een erotische massage. Na die massage belde de verdachte Luijendijk op en zei dat masseur Stjepan K. minderjarig was. Ze zouden naar de pers stappen als hij niet zou betalen. In totaal persten de twee verdachten hem voor 15.000 euro af. B. heeft bekend en spijt betuigd.

Luijendijk stapte pas naar de politie toen B. op 8 februari vorig jaar zijn woning binnendrong. Daarbij zou hij Luijendijk bij de keel hebben gegrepen en geld en zijn pinpas hebben gestolen.

De advocaat vroeg de rechtbank bij de straf mee te laten wegen dat B. minder toerekeningsvatbaar is doordat hij schizofreen is.

De rechtszaak werd eerder uitgesteld omdat het OM ook K. wilde verhoren. Die kwam echter niet opdagen.

De uitspraak is 8 februari.