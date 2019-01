Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tankstation Shell gesloten om vreemde lucht Foto: MediaTV

Het tankstation van Shell aan de Uitweg in Rotterdam-Noord is op last van de brandweer gesloten, omdat er een vreemde lucht hangt.

De eerste melding ging over een gaslucht, maar inmiddels lijkt de stank op die van benzine. Stedin en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn aanwezig om metingen te doen. Volgens een woordvoerder van de brandweer is nu al gebleken dat de gevonden waarden zo laag zijn de bovenliggende flat niet ontruimd hoeft te worden.