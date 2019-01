Speciale Rotterdam-Dag tijdens IFFR

Het IFFR is tegenwoordig een filmfestival met internationale allure. Maar de 'lokale helden' worden tijdens dit feest zeker niet vergeten. Daarom is er dit jaar een speciale 'Rotterdam-Dag' in theater LantarenVenster.

Het filmaanbod is divers, vertelt Cathelijne Beijn van de Rotterdam-Dag. Zo zijn de films in de ochtend voor een ouder publiek, terwijl 's middags veel talkshows en korte films te zien zijn. "Er is heel de dag iets te doen in LantarenVenster", zegt Beijn.

Bezoekers zijn in elk geval enthousiast over de Rotterdam-Dag. "Er gaat een enorme stimulans van uit", vertelt een mevrouw. "Ondanks dat het festival heel internationaal is geworden, vind ik dat Rotterdam en de Rotterdamse filmers op zo'n dag in het zonnetje gezet mogen worden."

Booming

"Deze dag is belangrijk voor de Rotterdamse makers", begint de Rotterdamse filmproducent Herman Slagter. "Er zijn hier veel nieuwe, jonge makers. Dat komt door de academies die hier gevestigd zijn en de mogelijkheden die hier zijn. Rotterdam is in alle opzichten booming: in de cultuursector, maar ook op filmgebied."

Rotterdam is bij filmmakers in trek, maar financieel zijn er nog wat hobbels op de weg. "We hadden een paar jaar geleden een fantastisch filmfonds in Rotterdam, maar dat is helaas verdwenen", legt Slagter uit. "Maar ik heb begrepen dat de Rotterdamse politiek er weer voor voelt om een filmfonds op te zetten."